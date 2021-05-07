الكويت تدين استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وعمليات التهجير في القدس

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجیة الكویتیة الیوم الجمعة، عن إدانة واستنكار الكویت الشدیدین لاستمرار اسرائیل في بناء المستوطنات وما تمارسه من عملیات تھجیر في القدس الشرقیة ولاسیما في الشیخ جراح .

وأكدت الخارجية فى بيان لها، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية،علي خطورة عملیة بناء المستوطنات والاستمرار فیھا لمخالفتھا مبادئ القانون الدولي ونسفھا للجھود الدولیة الرامیة إلى الوصول إلى حل نھائي للصراع الدائر في الشرق الاوسط إضافة الى تھدیدھا للاستقرار في المنطقة.

ورحبت الخارجية في ھذا الصدد بالبیان الصادر عن مجموعة من الدول الأوروبیة (بریطانیا - المانیا - فرنسا - إیطالیا - إسبانیا) والذي دعت فیه إسرائیل إلى تعلیق قرارھا بالمضي قدما في بناء المستوطنات وإنھاء سیاسة توسیع المستوطنات في الضفة الغربیة المحتلة ووقف عملیات الإخلال والتھجیر في القدس الشرقیة ولا سیما في الشیخ جراح.

واختتمت الخارجية بالتأكید على ضرورة مضاعفة جھود المجتمع الدولي لدفع إسرائیل على وقف مثل ھذه القرارات الأحادیة.

وتھیئة الأجواء لاستئناف مباحثات السلام وصولا إلى الحل النھائي القائم على قرارات الشرعیة الدولیة و مبادرة السلام العربیة وحل.