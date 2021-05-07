شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : إجلاء الدفعة الثانية للعراقيين العالقين في الهند الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، أنه سيتم إجلاء الدفعة الثانية للعراقيين العالقين في الهند يوم الأحد المقبل .

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية إلى الهند والتي ستنطلق الأحد القادم الموافق 9 مايو بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا".