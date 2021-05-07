شكرا لقرائتكم خبر عن العراق : إجلاء الدفعة الثانية للعراقيين العالقين في الهند الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، أنه سيتم إجلاء الدفعة الثانية للعراقيين العالقين في الهند يوم الأحد المقبل .
وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية كفاح حسن في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه استناداً لتوجيهات وزير النقل ناصر حسين الشبلي تم تحديد موعد انطلاق رحلة الاجلاء الثانية إلى الهند والتي ستنطلق الأحد القادم الموافق 9 مايو بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات العليا".
وأضاف أنه على المسافرين الذين سيتم اجلاؤهم في الموعد المذكور أن يصطحبون معهم فحص PCR الذي يثبت عدم إصابتهم بالوباء والالتزام بقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ووزارة الصحة التي تنص على الحجر لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم إلى الأراضي العراقية .
وكانت الخطوط الجوية العراقية أجلت قبل أيام أكثر من 400 عراقي عالق في الهند، في أول رحلة لها .. ويأتي القرار بعد مناشدات أطلقها عراقيون عالقون في الهند عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإجلائهم إثر تقطع السبل بهم، مع إغلاق البلاد، بعد تفشي فيروس كورونا.