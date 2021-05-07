اختصاصي أمراض تنفسية: كورونا باق لسنوات والسلالة الهندية تنذر بكارثة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "النهار" عن نافتي، قوله إنّ الفيروس سيبقى بيننا لسنوات طويلة خاصة مع السلالات الجديدة، مشيرا إلى أن المثير للقلق والأخطر من الفيروسات المتحورة هو تخلي أفراد المجتمع عن الإجراءات الوقائية.

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ويرى البروفيسور أن التهاون لا يقع فقط على عاتق المواطنين، مطالبا بـ"إجراءات ردعية من أجل وقف التراخي"، محذرا في الوقت ذاته من أنه في حال انتشار السلالة الهندية "سنكون على أبواب كارثة صحية".

وأكد البروفيسور في ذات السياق، أنه على السلطات المعنية تطبيق حجر صحي على هؤلاء مع إجراء مراقبة وتحاليل دورية، كما يجب تطبيق تدابير صارمة على كل أجنبي يدخل البلاد، دون تساهل أو تهاون لتفادي السلالات المتحورة التي نتشر بسرعة.

وأكد أن الإمكانيات الصحية للجزائر لاتحتمل تزايد عدد الاصابات، وأشار إلى أن السلالات المتحورة ذكية وتتحول دوريا، وتصيب الفئات العمرية الصغيرة أكثر بمعنى الأطفال والشباب.

في سياق متصل، كشف السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف، أن شحنات جديدة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي ستصل إلى الجزائر خلال شهري مايو ويونيو.

وأوضح بيليايف أن عقد الجزائر ينص على شراء 500 ألف جرعة، مشيرا إلى أنه ليس هناك توقيع على عقد جديد من أجل إقتناء جرعات جديدة.

وأوضح السفير الروسي، أن مصنع إنتاج لقاح "سبوتنيك-v" الذي سيكون في الجزائر، سيعمل على تلبية حاجيات البلاد من اللقاح، وإذا كان هناك فائض يمكن للجزائر تصديره.

وختم قائلا، إن مصانع "سبوتنيك-V " باشرت الإنتاج في عدة دول منها كازاخستان بيلاروسيا وصربيا.