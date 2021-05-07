موجة جديدة شديدة الحرارة... هل مصر مقبلة على صيف ساخن جدا؟

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Money Sharma
وأضاف شاهين أن "ارتفاع درجات الحرارة الحالية ليست شرطا في ذلك".
وأوضح أن "النصف الثاني من فصل الربيع الذي تشهده البلاد حالياً يتسم بدرجات حرارة مرتفعة وتصل لأن تكون أكثر من فصل الصيف ذاته، بجانب اختلاف توزيعات الضغط بدرجات مختلفة".
وأشار إلى أن العامل الرئيسي الذي تتأثر به البلاد خلال فصل الصيف، يرجع إلى عامل نسب الرطوبة.
وتعانيمصر، منذ أيام من ارتفاع في درجات الحرارة، ومن المقرر أن تنخفض اليوم الجمعة بشكل نسبي، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى يومي السبت والأحد المقبلين.