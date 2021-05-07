موجة جديدة شديدة الحرارة... هل مصر مقبلة على صيف ساخن جدا؟

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Money Sharma

وبحسب موقع "مصراوي"، قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، إن درجات الحرارة الحالية التي تشهدها البلاد حالياً لا تنبئ بسخونة موسم الصيف المقبل بشكل أكبر.

وأضاف شاهين أن "ارتفاع درجات الحرارة الحالية ليست شرطا في ذلك".

وأوضح أن "النصف الثاني من فصل الربيع الذي تشهده البلاد حالياً يتسم بدرجات حرارة مرتفعة وتصل لأن تكون أكثر من فصل الصيف ذاته، بجانب اختلاف توزيعات الضغط بدرجات مختلفة".

وأشار إلى أن العامل الرئيسي الذي تتأثر به البلاد خلال فصل الصيف، يرجع إلى عامل نسب الرطوبة.