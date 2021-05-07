المالكى يبحث مع وزير خارجية الفاتيكان آخر التطورات فى المنطقة

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الجمعة، مع وزير الخارجية في الفاتيكان رئيس الأساقفة الكاردينال يول كاليفز، آخر التطورات السياسية، وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط ودور الرباعية الدولية للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية .

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، تطرق الاجتماع إلى التطورات الاخيرة في مدينة القدس، وقلق الفاتيكان من تدهور الأوضاع في المدينة المقدسة، وأولوية الحل لملف القدس ، فيما ثمن المالكي موقف قداسة البابا فرنسيس في مجمل القضية الفلسطينية وتواصله المستمر مع الرئيس محمود عباس.

وفي موضوع الانتخابات الفلسطينية، شرح المالكي أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية وزياراته للعواصم الأوروبية.

وعبر المالكي عن قلق الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من سياسات إسرائيل على الأرض من استيطان وهدم بيوت ومصادرة أراضي وتهجير العائلات الفلسطينية من بيوتهم وآخرها الشيخ جراح في قلب القدس الشرقية .