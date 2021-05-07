شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: نجيش المجتمع الدولى لإجراء انتخابات نيابية بلبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أن فرنسا ستجيش المجتمع الدولى من أجل الضغط لإجراء الانتخابات النيابية اللبنانية فى موعدها، مضيفا أن جميع القادة اللبنانيين لم يلتزموا بتعهداتهم التى قطعوها أمام ماكرون. وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشار لودريان خلال لقاء مصغر مع عدد من الإعلاميين فى قصر الصنوبر بينهم "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "العقوبات التى أعلنت ليست إلا بداية الطريق فى مسار عقوبات متشدد".

وشدد لودريان على أن لقاءاته مع الرؤساء الثلاثة تنطلق مما يمثلون دستوريًا وليس المحاباة، مجددا التلويح بعقوبات ستفرضها بلاده تجاه المعرقلين ووصفها بالبداية فى مسار عقوبات متشدد.

من جهة أخرى، قال لودريان قبل مغادرته بيروت أنه "إذا استمر التعطيل ستتوسع عقوباتنا لتصبح أقسى وستفرض على شخصيات لبنانية متنوعة ومن الصف الثاني".