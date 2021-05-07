شكرا لقرائتكم خبر عن "تكتلات ليبية": ندعم الموقف الوطنى لوزيرة الخارجية ودعوتها لمغادرة المرتزقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب ستة تكتلات وأحزاب سياسية ليبية عن امتنانها البيان الصادر عن مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) والذى جاء متوافقًا مع إصرار الشعب الليبى على ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضى الليبية بأسرع وقت، ودعمه غير المحدود لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل دون تأخير أو مماطلة.

وأكد التكتلات والأحزاب الليبية فى بيان مشترك دعمها الكامل للموقف الوطنى والصريح لوزيرة الخارجية بشأن ضرورة مغادرة كل القوى الأجنبية والمرتزقة الأراضى الليبية دون تأخير، حفاظًا على سيادة الوطن وقراره السيادي.

وأدانت التكتلات الليبية أى تصريح يدعو إلى استمرار التدخل العسكرى الخارجى أو يحرض بالاعتداء على سلامة المسؤولين بسبب مواقفهم الوطنية، مطالبين المجلس الرئاسى وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة باتخاذ موقف موحد يحافظ على السيادة الوطنية، وبتحمل المسؤولية فى توفير الحماية لأعضاء الحكومة وإدانة هذه التهديدات الصادرة من هذه الأطراف.

وأكدت التكتلات والأحزاب الليبية أن وجود كل القوات الاجنبية على الأراضى الليبية لا يملك موافقة الشعب الليبى ولم يحظى بالمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، الجهة الشرعية الوحيدة، مستنكرين دعوات بعض الأطراف لشرعنة وجود هذه القوات وما تبعها من مرتزقة، مطالبين البرلمان الليبى باتخاذ موقف وطنى يؤكد ضرورة مغادرتها الأراضى الليبية دون تأخير.

ووقع على البيان المشترك التكتل المدنى الديمقراطى، تكتل إحياء ليبيا، تيار شباب الوسط، الحراك الوطنى الليبى، حزب التيار الوطنى الوسطى، تيار شباب التغيير.