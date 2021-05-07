شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تلغى شرط فحص "كورونا" للقادمين لها من الخليجيين من أول أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مملكة البحرين أنه تقرر بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمطعمين والمتعافين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ من خلال إبراز الشعار الأخضر للمطعمين والمتعافين فى التطبيقات الرسمية المعتمدة لديهم لفيروس كورونا أو شهادات التطعيم والتعافى الصادرة من وزارات الصحة بدول مجلس التعاون، دون الحاجة إلى تطبيق الحجر الصحى الاحترازى، ولا يسرى قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المطعمين وغير المتعافين. وفق صحيفة سبق.

وأوضحت أنه فيما يتعلق بالدول التى تجمعها ومملكة البحرين اتفاقيات اعتراف متبادل بشهادات التطعيم المعتمدة، فقد تقرر أيضًا إلغاء فحص فيروس كورونا (PCR) عند الوصول للمطعمين وقبول شهادة التطعيم المعتمدة فى تلك الدول وتزويدهم ببطاقة تثبت قبول الشهادة بعد التحقق منها، دون الحاجة إلى تطبيق الحجر الصحى الاحترازى، إضافة إلى أنه لا يسرى قرار إلغاء الفحص على الفئات العمرية بين 6-17 سنة وغير المطعمين وغير المتعافين.