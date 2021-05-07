شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة هندية: أزمة كورونا أوقعت 230 مليون هندى فى براثن الفقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلصت دراسة هندية جديدة أعدتها جامعة عظيم بريمجي في بنجالورإلى أن وباء كوفيد-19 دفع بنحو 230 مليون هندى إلى دائرة الفقر العام الماضى، غالبيتهم من النساء والشبان، في حين تهدد الموجة الثانية الحالية لفيروس كورونا بمفاقمة الوضع، وفق ما نقلت الأيام البحرينية.

وذكرت الدراسة الصادرة عن الجامعة، أن الإغلاق الصارم الذي فرضته الحكومة الهندية منذ مارس الماضي تسبب بفقدان نحو 100 مليون شخص لوظائفهم، كما لم يتمكن نحو 15% من العثور على عمل جديد بحلول نهاية العام. وذكرت الدراسة الصادرة عن الجامعة، أن الإغلاق الصارم الذي فرضته الحكومة الهندية منذ مارس الماضي تسبب بفقدان نحو 100 مليون شخص لوظائفهم، كما لم يتمكن نحو 15% من العثور على عمل جديد بحلول نهاية العام.

والنساء من بين أكثر المتضررات، إذ أن 47% من العاملات لم يتمكن من تأمين عمل حتى بعد رفع القيود، وفق الدراسة.

وقالت الدراسة التي حددت الفقراء بالفئة التي تعيش بأقل من 375 روبية (5 دولارات) في اليوم: «على الرغم من انخفاض الدخل بشكل عام، كان تأثير الوباء على الأسر الفقيرة أكثر فداحة».

ومع أن ثالث أكبر اقتصاد في آسيا كان يعاني من تباطؤ طويل الأمد حتى ما قبل كوفيد-19، إلا أن الوباء أطاح بمكاسب سنوات.

وكان من المتوقع أن يخرج نحو 50 مليون هندي من دائرة الفقر العام الماضي، لكن بدلا من ذلك تلاشى دخل 20% من الأسر الأكثر فقرا بالكامل في أبريل ومايو مع توقف الأعمال بالكامل.

وقال أميت باسول أحد واضعي الدراسة: «لا داعي للقول إن الموجة الثانية ستجعل الأمور أسوأ»، وتكيفت العديد من العائلات مع خسارة دخلها من خلال إنفاق أقل على الغذاء والاستدانة، حيث كشف 20% من المشاركين في الدراسة أن استهلاكهم للغذاء لم يتحسن حتى بعد ستة أشهر.

وأدى الإغلاق العام الماضي إلى نزوح جماعي لملايين العمال المهاجرين الذين توجهوا إلى قراهم، على أمل العودة إلى سوق العمل بعد إعادة فتح الاقتصاد. لكن الدراسة أشارت إلى أن واحدا من كل ثلاثة أشخاص تحت سن 25 لم يتمكن من العثور على عمل حتى نهاية العام.

وحض أصحاب الدراسة نيودلهي على توسيع إطار الحوافز المالية من خلال توفير بقالة مجانية وتحويلات نقدية للأسر الأكثر فقرا، وكذلك إطلاق برنامج توظيف في المناطق الأكثر تضررا.