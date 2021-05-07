شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تلزم الموظفين بشرط الحصول على لقاح كورونا لدخول مقار العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الجمعة، أن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطاً إلزامياً لحضور الموظفين والموظفات فى جميع القطاعات "العام والخاص، غير الربحي" إلى مقرات العمل، وفق صحيفة سبق السعودية.

وطالبت الوزارة كافة القطاعات بحث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح، للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة السعودية إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 1090 حالة مؤكدة ، وتعافى 982 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9785 حالة، منها 1333 حالة حرجة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح كورونا حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، مشددةً في نفس الوقت على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 423406 حالة ووصل عدد حالات التعافي إلى 406589 حالة، كما تم تسجيل عدد14 حالة وفاة، ما رفع إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7032 حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.