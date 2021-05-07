شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب ثلاثة فلسطينيين ، اليوم الجمعة ، جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنين في القدس ، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شاب وفتاة.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ، أصيب شاب فلسطيني بجروج، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي، قرب حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة.



كما أصيب صاحب منزل بحي الشيخ جراح إعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل منزله ، وقام مجموعة من المستوطنين بالاعتداء على شاب شمال شرق القدس، بالضرب المبرح أثناء تواجده بالمدينة.



ومن ناحية أخري اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فتاة وشابا من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.