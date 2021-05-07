السعودية تسجل ثاني أعلى حصيلة للإصابات اليومية بـ"كورونا" منذ 9 أشهر

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "عكاظ"، تم تسجيل أعلى حصيلة للإصابات اليومية بكورونا في السعودية يوم 25 أغسطس 2020 (1114 إصابة جديدة آنذاك).

وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1098 إصابة.

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وأمس الخميس أعلنت الوزارة عن تسجيل 1090 إصابة جديدة.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 982 حالة، ووفاة 14 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة منذ ظهور أول حالة 423.406 حالات، من بينها 9785 حالة نشطة، منها 1333 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما بلغ إجمالي المتعافين 406.589 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7032 حالة وفاة.

ووفقا لوزارة الصحة السعودية، تبلغ نسبة التعافي من كورونا 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.66%.