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السعودية تعلن عن قرار "إلزامي" جديد لجميع العاملين بالمملكة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية في ، في بيان اليوم، إن

"الحصول على لقاح سيكون شرطا إلزاميا لدخول جميع الموظفين في البلاد إلى لمقرات عملهم".

وأضافت أن "القرار يشمل موظفي وموظفات القطاعين العام الحكومي والخاص، بجانب القطاع غير الربحي".

وأوضحت أنها "ستصدر قريبا توضيحا يتضمن موعد تطبيق القرار الجديد وآلية العمل به".

وأكدت الوزارة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المتخذة في مختلف قطاعات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا“.

كما دعا البيان "كافة القطاعات إلى حث الموظفين والموظفات على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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