وزير خارجية قطر يعلق على اعتقال وزير مالية بلاده.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، مساء أمس الخميس، إنه لا أحد فوق القانون في ⁧قطر،⁩ والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائما.

وتابع وزير الخارجية القطري:

ملف وزير المالية القطري له علاقة بالوظيفة العامة، ولا علاقة له بالشركات التي يديرها، والمؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والمراجعة الدورية.

وكانت وكالة الأنباء القطرية "قنا" قد أعلنت، مساء أمس الخميس، القبض على وزير المالية، علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير في تقارير عن جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

ونقلت "قنا" بيان مكتب النائب العام: بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.