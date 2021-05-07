50 شركة روسية توقع عقودا للاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمصر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج على قناة "صدى البلد" أمس الخميس، إن "هناك 50 شركة وقعت عقودا للاستثمار في مصر، في منطقة شاسعة بشرق بورسعيد والعين السخنة، وسط تنوع شديد وكبير في نوعية المنتجات الروسية، التي من المقرر أن تستثمر في المنطقة الاقتصادية".

وعن عودة السياحة الروسية لمصر، أوضح نصر أنه "يتم العمل على تنظيم عودة السياح الروس إلى مصر، بناء على قرار استئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ، لا سيما وأن أغلبية السياح الروس في مصر، الذين بلغ عددهم في السابق 3.3 مليون شخص، يتجهون للسياحة الشاطئية".

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وأشار إلى أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة من أصل 14 دولة ترتبط برحلات جوية مباشرة مع روسيا، فهناك 7 مدن روسية ترتبط بخطوط تشغيل مباشرة مع مصر بأكبر عدد من الرحلات.

كما أكد أن المقاصد السياحية في مصر هي الأكثر بحثا في روسيا، فالاهتمام لم يعد ينصب على السياحة الشاطئية فقط، لكن لمختلف المقاصد السياحية في مصر ومن ضمنها السياحة الدينية والعلاجية، كما أن مصر تعمل على زيادة الترويج لعدد كبير من المقاصد المصرية السياحية بروسيا.

يذكر أنه في 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية أن القاهرة وموسكو اتفقتا على استئناف الحركة الجوية بالكامل، بعد توقف لأكثر من 5 سنوات، بسبب تفجير طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء.