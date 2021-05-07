شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسجل رقما قياسيا جديدا فى إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الهند اليوم الجمعة 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في زيادة قياسية يومية جديدة.وفق سكاى نيوز.

ويبلغ عدد الإصابات حاليا 21.49 مليون حالة، وقفزت الوفيات اليومية بواقع 3915، ووصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083. وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

وأودى الوباء بأكثر من 3.2 مليون شخص في أنحاء العالم منذ ظهوره لأول مرة أواخر عام 2019، وفق بيانات رسمية جمعتها وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بحوالي 580 ألف وفاة، تليها البرازيل بأكثر من 414 ألفا ثم الهند بأكثر من 230 ألفا، بينما أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 155 مليونا و850 ألفا و574 إصابة حتى الآن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.