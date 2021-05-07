شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 8 فلسطينيين جراء حريق في مدينة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي ثمانية فلسطينيين، أمس الخميس، مصرعهم بينهم سيدة وأبناؤها الخمسة، إثر حريق اندلع في مقر إقامتهم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت سفارة فلسطين في جدة، حسبما أفادت وكالة القدس للأنباء، أسماء الضحايا وهم: بدور أحمد البورنو، وأبناءها: نغم نادر عيوش، وتالين، وبسنت، وكنان، وهتان، بالإضافة إلى رئيسة عبد الله الحليمي وابنتها غادة إسلام دحلان.

بدوره، نعى سفير فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بسام الأغا، ضحايا الحادثة، وتقدم بالعزاء لذوي الثكلى وأبناء الجالية.