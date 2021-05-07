شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار بالسعودية وحار بالإمارات والبحرين والعظمى فى الكويت 42 ° والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تشهد السعودية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، أما الامارات تميل فيها درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وحارا فى البحرين وفى الكويت العظمى 42 °

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة), كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالى والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 14-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالى وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبى بسرعة 15-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائما جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

واوضح المركز - فى بيانه اليومي- ان حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم س.. ويكون الموج فى الخليج العربى خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:42 والمد الثانى عند الساعة 23:28 و الجزر الأول عند الساعة 16:31 والجزر الثانى عند الساعة 05:36 و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:25 والمد الثانى عند الساعة 08:05 و الجزر الاول عند الساعة 13:08 والجزر الثانى عند الساعة 02:04.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 35 26 90 35 دبى 34 26 80 40 الشارقة 35 25 85 35 عجمان 35 26 90 40 أم القيوين 36 23 85 35 رأس الخيمة 35 26 85 55 الفجيرة 33 27 75 60 العين 37 22 90 15 ليوا 38 21 85 20 الرويس 34 22 75 30 السلع 34 23 80 30 دلما 34 26 85 40 طنب الكبرى 34 27 80 35 طنب الصغرى 34 27 80 35 أبو موسى 33 27 80 35 .

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة فى مملكة البحرين حاراً ويصبح متعادلا هذه الليلة.

الرياح جنوبية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام .

درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 10%.

أعلى مد فى الساعة 3:10 مساء وفى 3:17 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 9:24 مساء وفى الساعة 8:53 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 4:55 صباحاً والغروب عن الساعة 6:13 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 3:07 صباحاً والأفول فى الساعة 2:33 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 42 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات لاحقا 15 - 40 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

ليلًا

مائل للحرارة إلى معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .