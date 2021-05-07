 معارك عنيفة بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في مأرب تخلف 34 قتيلا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن "مقاتلي أنصار الله شنوا بغطاء صاروخي ومدفعي، هجمات مكثفة على مواقع للجيش اليمني والقبائل الموالية له في جبهات المشجح والمخدرة والكسارة غرب وشمال غربي مأرب، دارت على أثرها معارك عنيفة تركزت شرقي المشجح في محيط مرتفعات الطلعة الحمراء الاستراتيجية وامتدت باتجاه جبل البلق القبلي".

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وأضاف أن قتالا عنيفا شهدته جبهة العلم شمال شرقي مأرب، عقب محاولات تقدم لـ "أنصار الله" على مواقع عسكرية في الجبهة المحاذية لمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية، تمكنت القوات الحكومية مع صدها.

وأشار إلى تنفيذ طيران التحالف العربي أكثر من 10 غارات على تجمعات وتعزيزات لـ "أنصار الله" في مديرية صرواح غربي مأرب، فيما شنت مدفعية الجيش اليمني قصفا على مواقع للجماعة، ألحقت بها خسائر بشرية ومادية.

وحسب المصدر، فإن المعارك أوقعت 18 قتيلا من مسلحي "أنصار الله" و16 آخرين في صفوف العسكريين والقبليين، في حين أصيب العشرات من الطرفين.



ومنذ ثلاثة أشهر، تشهد محافظة مأرب معارك محتدمة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر إطلاق الأخيرة حملة عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب، التي تمثل أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر النفطية.