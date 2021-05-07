شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن قتل واعتقال عدد من أعضاء قيادات "داعش" فى مناطق مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، قتل واعتقال عدد من قيادات تنظيم داعش فى مناطق مختلفة.

وقال رسول، فى بيان بحسب "الشرق بلومبرج"، إن جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل عملياته فى هذا الإطار، لاستهداف بقايا عناصر داعش فى المناطق الوعرة والنائية، وأسفرت العمليات عن قتل وإلقاء القبض على الكثير منهم، استناداً إلى الجهد الإستخبارى والتكتيكي.

وأوضح رسول، أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية ضربت فيها ما يُسمى "ولاية الجنوب" من خلال ضرب الوكر المركزى لهذه للولاية، والذى كان فى منطقة الرضوانية – الزيدان، وأسفرت عن مقتل كُل من "أبو أسامة، ما يسمى إدارى عام ولاية الجنوب، وأبو ربيع، أمنى عام ولاية الجنوب، وأبو سارة، شرعى فى ولاية الجنوب".

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص ساهموا "بمساعدة الإرهابيين الانتحاريين الذين قاموا بتفجير أنفُسهم"، بقتل المواطنين الأبرياء فى ساحة الطيران.