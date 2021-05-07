شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل إرهابى برصاص الجيش الجزائرى خلال عملية أمنية ومصادرة 3 مخازن ذخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت قوات الأمن الجزائرى على إرهابى بولاية المدية جنوب العاصمة الجزائر وذلك خلال عملية أمنية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب قامت أحدى وحدات الجيش بعملية بحث وتمشيط بجبل الشاون بولاية المدية مما أسفر عن مقتل إرهابي، مشيراً إلى مصادرة رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة .

وبحسب صحيفة الشروق الجزائرية، أعلنت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرى، القضاء على إرهابى بولاية المدية خلال عملية تمشيط للجيش،

وجاء فى بيان للوزارة: فى إطار مكافحة الإرهاب، قضت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى على إرهابى (01)، خلال عملية بحث وتمشيط بجبل الشاون، بلدية دراق، ولاية المدية. العملية، التى لا تزال متواصلة، مكنت من استرجاع مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءين ونظارة (01) ميدان.