شكرا لقرائتكم خبر عن المواطن صدقة العماري يتنازل عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تنازل المواطن صدقة على العماري عن قاتل ابنه ابتغاء وجه الله تعالى، امتثالاً لقوله تعالى {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}.
تم ذلك في مجلس الصلح بحضور أعضاء من لجنة الإصلاح الخيري وعلى رأسهم الشيخ عبدالعزير بن غبيشه.
يذكر أن القاتل هو ابن بنته والمقتول هو ابنه، رحمه الله، وسادت حالة من البهجة والسرور في مجلس الصلح وترديد كلمات الحمد والثناء والتكبير والتهليل.
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