شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء روحانية.. المصلون يؤدون صلاة التهجد ليلة 25 رمضان بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أدى المصلون صلاة التهجد ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان المبارك في المسجد الحرام في أجواء روحانية. وأمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، وتبعه الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتان الأخيرة . وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت مبكر لأداء صلاة التهجد والتوسعة السعودية الثالثة وساحات المسجد الحرام وأدوار المطاف عبر نقاط التفويج والفرز المعتمدة ، وسط إجراءات احترازية صحية ، ومنظومة من الخدمات المتكاملة والتي عمت بالأمن والأمان . وشارك المصلين بالمسجد الحرام في أداء صلاة التهجد عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة، والقيادات الأمنية بالمسجد الحرام .

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