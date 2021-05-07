شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يدعو إلى إخراج زكاة الفطر عبر «تبرع» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعا وزير الاستثمار خالد الفالح إلى إخراج زكاة الفطر عبر منصة “تبرع”. وقال في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر، إنه أصبح بالإمكان بكل يسر وسهولة دفع زكاة الفطر اليوم عبر منصة “تبرع”، موضحاً أن القائمون عليها يخرجون الزكاة في وقتها الشرعي وفقاً لإجازة العلماء. وتتيح منصة “تبرع” إخراج الزكاة من المنزل عبر الدخول على الرابط التالي (أضغط هنا).

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاستثمار يدعو إلى إخراج زكاة الفطر عبر «تبرع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.