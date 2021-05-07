شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
كما توقّع استمرار تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية.
ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 41 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.
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