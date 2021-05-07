شكرا لقرائتكم خبر عن هل يلزم تجديد عقد الإيجار سنوياً للحصول على الدعم؟ «حساب المواطن» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه لا يلزم المستفيد تجديد عقد الإيجار سنويا، في حال كان المستند موافق عليه ، حيث يتم مراجعة البيانات بشكل دوري.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: “عندي عقد إيجار موحد لمدة خمس سنوات هل يكفي؛ أو يلزم تجديده كل سنة”.

ورد البرنامج في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، بقوله : “لا يلزمك ذلك في حال كان المستند موافق عليه ، ويتم مراجعة البيانات بشكل دوري وفي حال أصبحت حالة المستند منتهي أو مرفوض يلزمك حذفه عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وحذف المرفق وإرفاق مستند جديد (ساري الصلاحية) حتى لا يؤثر على أهليتك و استحقاقك”.