شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 خلال اشتباكات بين فلسطينيين ومستوطنين فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراشق فلسطينيون ومستوطنون إسرائيليون بالحجارة والكراسى فى أحد أحياء القدس الشرقية، قبل أن تتحرك الشرطة الإسرائيلية لفض الاشتباك واعتقال ما لا يقل عن 7 أشخاص، وفقا لـ "روسيا اليوم".

واندلعت أعمال العنف فى حى الشيخ جراح، حيث يتعرض عشرات الفلسطينيين لخطر الطرد بعد معركة قانونية طويلة مع مستوطنين يحاولون الاستيلاء على عقارات فى الحى الواقع شمال البلدة القديمة فى القدس.

ويجتمع المتظاهرون الفلسطينيون لتناول إفطار رمضان على طاولات طويلة أقيمت فى الخارج.

فى المقابل، أقام المستوطنون طاولة ومظلة عبر الشارع، وانضم إليهم إيتامار بن غفير، وهو زعيم حزب يمينى متطرف له جذور فى جماعة متطرفة عنيفة معادية للعرب.

وأظهر تسجيل مصور تم تداوله على الإنترنت فى وقت لاحق الجانبين يتبادلان قذف الحجارة والكراسي، قبل أن تتدخل الشرطة الإسرائيلية.

وقالت الشرطة: "نعمل مع شرطة الحدود لمنع الاحتكاك بين الجانبين فى هذه المرحلة.. الحدث تحت السيطرة. سبعة أشخاص اعتقلوا لزعزعة السلام ومهاجمة الشرطة".