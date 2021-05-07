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صور.. حريق كبير يلتهم "سوق الجمعة" وسط بغداد

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القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقى، باندلاع حريق كبير داخل "سوق الجمعة" وسط بغداد،  بمنطقة النهضة، في الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة، وفقا لـ"السومرية نيوز" .

وقال المصدر الأمني، إن "حادث حريق كبير اندلع قبل قليل داخل سوق الجمعة فى منطقة النهضة". والسوق يضم الآثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة.

 

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدنى استنفر ودفع بـ 30 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران التى اندلعت داخل كميات هائلة من الأثاث المستهلك والثلاجات واجهزة التبريد والاخشاب".

حريق كبير يلتهم سوق الجمعة وسط بغداد (1)
حريق يلتهم سوق الجمعة بالعراق

 

حريق كبير يلتهم سوق الجمعة وسط بغداد (2)
حريق كبير يلتهم سوق الجمعة

 

حريق كبير يلتهم سوق الجمعة وسط بغداد (3)
حريق كبير يلتهم سوق الجمعة فى بغداد

 

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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