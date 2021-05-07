شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حريق كبير يلتهم "سوق الجمعة" وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر أمني عراقى، باندلاع حريق كبير داخل "سوق الجمعة" وسط بغداد، بمنطقة النهضة، في الساعة الأولى لصباح اليوم الجمعة، ولا معلومات عن حجم الأضرار حتى اللحظة، وفقا لـ"السومرية نيوز" .

وقال المصدر الأمني، إن "حادث حريق كبير اندلع قبل قليل داخل سوق الجمعة فى منطقة النهضة". والسوق يضم الآثاث المستعمل والأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة.

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدنى استنفر ودفع بـ 30 فرقة اطفاء للسيطرة على النيران التى اندلعت داخل كميات هائلة من الأثاث المستهلك والثلاجات واجهزة التبريد والاخشاب".



حريق يلتهم سوق الجمعة بالعراق



حريق كبير يلتهم سوق الجمعة