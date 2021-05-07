استعدادات مكثفة للاتحاد الدولي للملاكمة العربية قبل جائزة موسكو العالمية

الكويت - هبة التوبجي - ينظم الاتحاد الدولي للملاكمة العربية خلال شهري مايو الجاري ويونيو المقبل ثلاث بطولات دولية ومحلية للملاكمة تقام في غينيا الاستوائية والكاميرون والعراق .

وتأتي هذا البطولات في اطار الاستعدادات المكثفة للاتحاد لاقامة جائزة موسكو الدولية للملاكمة التي تعد اكبر حدث رياضي عالمي من نوعه في تاريخ لعبة الاقوياء .

وقال رئيس الاتحاد الدكتور هادي السديري في تصريح اعلامي ان اتحاد الملاكمة بغينيا الاستوائية اعتمد استضافة اول بطولة دولية للملاكمة بتاريخ ٢٩ مايو الجاري وتعتبر البروفة الاولى للبطولة العالمية الكبرى المزمع اقامتها في روسيا بمشاركة مايقارب من ٣٠٠ ملاكم محترف من الجنسين من كل دول العالم .

واضاف ان البطولة الثانية ستقام في الكاميرون في مطلع شهر يونيو المقبل فيما تستضيف لجنة الملاكمة العراقية البطولة الثالثة في منتصف شهر يونيو المقبل.

من جهته قال رئيس لجنه الملاكمة العربية في العراق جميل الركابي في تصريح مماثل ان منظمه كلكامش الرياضيه التابعة للجنة الملاكمة العربية ستنظم بطولة العراق المحلية للمتقدمين بمشاركة لاعبين من المحافظات العراقية في عدة اوزان .

واضاف ان البطولة ستقام في مجمع وزارة الشباب والرياضة العراقية في منتصف شهر يونيو المقبل في ثمانية اوزان هي 51 كغم و54 كغم و57 كغم و60 كغم و67 كغم و 81 كغم و86 كغم وفوق 91كغم .

واوضح ان اللجنة اعتمدت مشاركة طاقم تحكيم محترف لادارة وتحكيم البطوله باشراف الحكم الدولي العراقي قاسم سلمان .