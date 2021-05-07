شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يدعو إلى إخضاع عودة نازحى "مخيم الهول" بسوريا لتقييم أمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى مهدى تقى، إلى إخضاع عودة العوائل النازحة فى "مخيم الهول" فى سوريا إلى تقييم أمني.

وقال تقى - فى تصريحات خاصة لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إن "عودة العوائل النازحة فى مخيم الهول يجب أن تخضع لتقييم أمنى جيد لمنع عودة عناصر التنظيم الإرهابى إلى مدينة الموصل".

وأضاف أن "هناك نية لتشكيل لجنة بعد عيد الفطر لدراسة أوضاع النازحين فى هذا المخيم وإعادة العوائل المظلومة التى أخذها داعش كرهائن ومنع عودة العوائل التى ينتمى بعض أفرادها إلى داعش".

وأشار تقى إلى أنه "يجب على الحكومة أن تولى هذا الملف اهتمامًا بالغًا كون هذا المخيم يمثل قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر فى أى وقت مهددة بعودة الإرهاب وسيطرته على محافظات عراقية".

وكان محافظ نينوى نجم الجبوري، أكد فى وقت سابق اليوم عدم وجود أى تعليمات بشأن إعادة "عوائل داعش" من مخيم الهول إلى المحافظة، فيما أشار إلى وجود رفض شعبى عراقى لذلك.