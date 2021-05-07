«كلية الملك خالد العسكرية» تفتح باب التسجيل للجامعيين وحملة الشهادة الثانوية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل لعام 1443هـ لحملة الشهادة الجامعية وحملة الشهادة الثانوية (علوم طبيعية). وأوضحت وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن الاطلاع على التعليمات بمجرد زيارة الرابط التالي: (اضغط هنا). كما يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن آلية التقديم والقبول والتسجيل كما هو موضح أدناه:

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