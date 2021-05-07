شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 14 لغة.. طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي يشاركون في تنظيم حركة المصلين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يشارك طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي في تنظيم الممرات وتسهيل حركة دخول المصلين للمسجد النبوي بمختلف اللغات المشهورة عالمياً. وقالت وكالة شؤون المسجد النبوي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: بـ 14 لغة عالمية .. طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي يشاركون في تنظيم الممرات وتسهيل حركة دخول المصلين للمسجد النبوي لأداء صلاة التراويح والقيام”.

كانت هذه تفاصيل خبر بـ 14 لغة.. طلاب كلية ومعهد المسجد النبوي يشاركون في تنظيم حركة المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.