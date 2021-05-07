مسئول عراقى: رفض شعبى لعودة عوائل تنظيم "داعش" إلى مخيم الهول بنينوى

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ نينوى العراقية، نجم الجبوري، عدم وجود أي تعليمات بشأن إعادة عوائل "داعش" من مخيم الهول إلى المحافظة، فيما أشار إلى وجود رفض شعبي عراقي لذلك.

وقال الجبوري - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الخميس/ - إن حكومة نينوى المحلية لم تتلق أي تعليمات بشأن إعادة عوائل عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم الهول إلى المحافظة، مبينًا أنه لم يتم تكليف بأي مهمة من هذا الشأن، لأن المحافظة مرتبطة بالحكومة المركزية.



وأضاف الجبوري أن هناك رفضًا شعبيًا كاملاً لعودة هذه العوائل إلى محافظة نينوى، مشيرًا إلى أن المحافظة غير مستعدة لاستقبالهم، مؤكدًا أنه سيحدث استياءً ورفضًا إذا تم إعادة هذه العوائل، ونتوقع أن تشهد المحافظة تظاهرات كبيرة رفضا لذلك"، داعيًا إلى "التفكير في هذه المسألة ودراسة الموقف في سبيل إيجاد أماكن لتلك العوائل بعيدا عن المحافظة".