شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يستدعى سفيره لدى برلين بسبب موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المغرب استدعاء سفيره لدى برلين للتشاور على خلفية "المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة"، في إشارة إلى موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية، بحسب " روسيا اليوم".

وجاء في بيان للحكومة المغربية أن ألمانيا "سجلت موقفا سلبيا بشأن قضية الصحراء المغربية، إذ جاء هذا الموقف العدائي في أعقاب الإعلان الرئاسي الأمريكي، الذي اعترف بسيادة المغرب على صحرائه وهو ما يعتبر موقفا خطيرا لم يتم تفسيره لحد الآن".

وقال البيان المغربي إن "السلطات الألمانية تعمل بتواطؤ مع مدان سابق بارتكاب أعمال إرهابية، ولاسيما من خلال الكشف عن معلومات حساسة قدمتها أجهزة الأمن المغربية إلى نظيرتها الألمانية".

وورد في البيان: "هناك محاربة مستمرة، ولا هوادة فيها للدور الإقليمي الذي يلعبه المغرب، وتحديدا دور المغرب في الملف الليبي، وذلك بمحاولة استبعاد المملكة من دون مبرر من المشاركة في بعض الاجتماعات الإقليمية المخصصة لهذا الملف، كتلك التي عقدت في برلين".

وأشارت وزارة الخارجية الألمانية إلى أنها لم تتلق إخطارا مسبقا بخطوة استدعاء السفير مشيرة إلى أنها لا يمكنها فهم الاتهامات في البيان الصادر عن الوزارة المغربية وأنها طلبت الإيضاح.

وقال مسؤول بالوزارة: "هذا الإجراء أصابنا بالدهشة الشديدة لأننا نقوم بجهود بناءة مع الجانب المغربي لحل الأزمة".

وكان المغرب وجه مؤخرا الهيئات الحكومية بالامتناع عن التعاون والاتصال بالسفارة الألمانية والمنظمات السياسية الألمانية.

ودفع القرار الأمريكي ألمانيا إلى الدعوة لاجتماع في مجلس الأمن الدولي لبحث القضية، وكان القرار جزءا من اتفاق شمل أيضا تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.