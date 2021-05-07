شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «النيابة العامة» لموظفيها ومراجعي مقراتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أصدرت النيابة العامة تنبيهاً مهماً لموظفيها ومراجعي مقراتها بضرورة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أنها تهيب بالعموم للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، وتلفت عناية موظفيها ومراجعي مقراتها إلى اشتراط تلقي لقاح كورونا للدخول لمقراتها مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية.

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