شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. وافدون يهددون سلامة السكان بـ 104 أسطوانة غاز هيليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، مساء أمس الخميس، عن ضبط مستودع غير مطابق للاشتراطات و به 104 اسطوانات من غاز الهيليوم الخطير.

وقالت الأمانة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “وافدون يهددون سلامة السكان بتخزين 104 أسطوانات غاز هيليوم في مستودع غير مطابق للاشتراطات البلدية”.

وأشارت أمانة منطقة الرياض إلى أن مراقبي أمانة منطقة الرياض أغلقوا الموقع، واستدعوا مالكه لتطبيق العقوبات النظامية الرادعة.