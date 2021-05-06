اخبار الخليج

«الراجحي» يعلن إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية

0 نشر
أحمد عبدالظاهر 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «الراجحي» يعلن إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المهندس أحمد سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية.

وقال الراجحي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تتكامل الجهود مع شركاؤنا؛ لنطلق قرار توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية؛ وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب محددة”.

وأضاف وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي: “نستهدف من خلال هذا القرار توظيف أكثر من 28 ألف معلم ومعلمة من أبناء وبنات الوطن”.

كانت هذه تفاصيل خبر «الراجحي» يعلن إطلاق قرار توطين الوظائف التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا