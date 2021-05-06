شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من مليون ريال..الإطاحة بمقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا مستودعين بـ«جدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، في العقد الثالث من العمر.
وأوضحت شرطة مكة أن المتورطين قاموا بكسر أبواب مستودعين، بمحافظة جدة، وسرقة محتوياتهما، التي قدرت قيمتها بمبلغ ( 1,100,000) ريال.
و أكدت شرطة” مكة” أنه عثر بحوزتهم على بعض المسروقات، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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