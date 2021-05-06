شكرا لقرائتكم خبر عن هل التهاب اللوزتين يمنع أخذ لقاح «كورونا»؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى تأثير أخذ لقاح فيروس كورونا على من يعاني من التهاب اللوزتين.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه بشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى).

وتابعت أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وتدعو وزارة الصحة الجميع إلى ضرورة أخد لقاح كورونا لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية من لبس كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.