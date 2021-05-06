شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سقوط سائق «دباب» إثر اصطدامه بسيارة «كامري» على أحد الطرق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق تصادم بين سيارة كامري ودباب وسقوط قائد الدباب بسبب الاصطدام.

وظهر خلال المقطع سيارة من نوع كامري تنحرف يمينا فجأة ولم تلتزم بالمسار المحدد، فيما لم يتمكن سائق الدباب من السيطرة على الدباب واصطدم بالسيارة من الخلف ليسقط على الأرض.

وتباينت ردود الأفعال بين المخطئ في الحادث، حيث البعض أكد أن سائق الكامري هو المخطئ بسبب عدم الالتزام بالمسار، وآخرون قالوا إن سائق الدباب هو المخطئ أيضا لعدم ارتدائه الخوذة ووسائل الأمان اللازمة.