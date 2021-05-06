"دون أولوية".. إعطاء لقاح أسترازينيكا ضد كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، الخميس، أن الحكومة الاتحادية والولايات اتفقت على إلغاء نظام الأولويات بالنسبة لإعطاء لقاح أسترازينيكا.



وبموجب القرار، يمكن أخذ تطعيم أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العيادات دون إعطاء الأولوية للمجموعات المعرضة للخطر.

وذكر شبان، أن الأطباء يمكنهم في عياداتهم أن يقرروا من يمكن إعطاؤه اللقاح ومتى وما إذا كان لقاح استرازينيكا مناسبا لمرضاهم أم لا.

ووصل عدد الأشخاص الذين أخذوا تطعيم كورونا بالكامل (الجرعتين) في ألمانيا إلى 7.1 مليون شخص أي ما يعادل 8.6 % من إجمالي عدد السكان.

ووصلت نسبة من أخذ الجرعة الأولى على الأقل إلى 30.6 % من إجمالي عدد السكان، أي قرابة واحد من كل ثلاثة أشخاص.

وأضاف شبان أن من المنتظر بحلول نهاية آب/أغسطس المقبل تقديم عرض لتطعيم كل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاما، شريطة أن يتم التصريح بلقاح بيونتيك/فايزر للأطفال في سن 12 عاما، حيث إن التصريح الحالي قاصر على الأشخاص بدءا من سن 16 عاما.