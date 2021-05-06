شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت هيئة الطيران المدني كيفية معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة أثناء السفر.
وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “إنه يوجد على متن الطائرات مناطق مخصصة للصلاة مجهزة بتقنيات حديثة لتحديد القبلة نحو البيت الحرام بمكة المكرمة.
وتابعت هيئة الطيران المدني أنه في حال عدم وجود مكان مخصص يحق للراكب سؤال ملاحي الطائرة عن اتجاه القبلة وإمكانية الصلاة على متن الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة معرفة المسافر لاتجاه القبلة على متن الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.