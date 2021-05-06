شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الباكستاني: زيارة عمران خان للمملكة تؤكد عمق العلاقات بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال وزير الإعلام الباكستاني شبلي فراز، إن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للمملكة تؤكد عمق العلاقة السعودية الباكستانية. وأضاف في لقاء مع قناة “الإخبارية”، أن إسلام آباد تتطلع لإيجاد شراكات استراتيجية على كافة الأصعدة مع المملكة. وأشار إلى ثبوت وجهة نظر بلاده بوجوب عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

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