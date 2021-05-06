شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بالشيخ جراح في القدس خلال تناولهم الإفطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم المستوطنون الإسرائيليون بقيادة عضو الكنيست ايتمار بن غفير، عشرات الفلسطينيين خلال تناولهم طعام الإفطار فى حي الشيخ جراح في القدس. وبحسب وكالة معا، فوجئ الفلسطينيون بمهاجمتهم واستفزازهم من قبل المستوطنين، فور آذان المغرب، مما أدى إلى مواجهات عنيفة في الحي.



وتواجد عضو الكنيست الإسرائيلي المتشدد إيتمار بن غفير، في الحي حيث أعلن نقل مكتبه البرلماني إلى حي الشـيخ جـراح في القدس، لمراقبة عمل الشرطة في حماية السكان اليهود في الحى.

وأضاف عضو الكنيست "سأكون في الحي الليلة للتأكد من أسلوب علاج الشرطة -لمثيري الشغب- العرب".

ونصب المستوطنون منصة لابن غفير أمام بناية عائلة الغاوي المسلوبة في الحي.

وأخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقوة محيط المنازل المهددة بالإخلاء في الحي، ولاحقت المتظاهرين في شوارع الحي.



واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 5 شبان فلسطينيين، بينهم شادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس.