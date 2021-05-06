شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء القطرية: إعفاء وزير المالية على شريف العمادى من منصبه بعد تهم فساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، الخميس، إعفاء وزير المالية، علي شريف العمادي، من منصبه، إثر اتهامه بـ"الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة"، على أن يُعهد إلى وزير التجارة والصناعة، علي بن أحمد الكوارى، تسيير أعمال الوزارة بالإضافة إلى مهام منصبه.

وفي وقت سابق الخميس، أمر النائب العام القطري، بالقبض على العمادي، بسبب "جرائم متعلقة بالوظيفة العامة".

وذكر بيان، نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا"، أن النائب العام "أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة بالقضية".