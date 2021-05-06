شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا و4 دول أوروبية: الوقت غير مناسب لأى تغييرات تعطل الانتخابات الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة في ليبيا، بيانا مشتركا حول ليبيا. وشددت سفارات الدول الخمس على أهمية دعم المؤسسات الليبية للتجهيز للانتخابات في وقتها المحدد.

وذكرت السفارات الخمس أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول مطلع يوليو المقبل، مشيرة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية.

ولفتت السفارة الخمس إلى أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.