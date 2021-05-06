المغرب: أكثر من 5 ملايين شخص تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد فيروس "كورونا"

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد بلغ 5 ملايين و334 ألفًا و87 شخصًا حتى اليوم.

وأفاد الصحة المغربية - في بيان اليوم الخميس - بأن 102 ألف 321 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحة أن 19 ألفًا و994 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 4 ملايين و346 ألفًا و867 شخصًا.



يذكر أن المغرب قد تسلم 9.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح "أسترازينكا" المصنع في الهند ، 2.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" طبقًا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.