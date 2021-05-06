المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يكشف سر استخدامه آيات قرآنية في منشوراته

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أدرعي في منشور على صفحته الرسمية في "فيسبوك" "يتساءل البعض ما وراء استخدامي آيات قرآنية في منشوراتي وإطلالاتي، هنا أنوه أنني فقط أضيء على سمو تعاليم الدين الإسلامي الذي يدعو للمحبة والتعايش والتسامح تناسها بعض المحرضين الذين يدعون اتباع الدين الحنيف".

وعلق عشرات الآلاف من العرب على المنشور فمنهم من قال إن "الإسلام يدعو للمحبة والتسامح مع المحترم مش (ليس) مع عصابة"، ومن قال "نشكرك ويمكن أن تظهر احترامك لديننا كما نحترم دينكم دونما إشارة إلى الآيات".

وتطاول كثيرون في التعليقات، فيما قال أحد المعلقين "كارثة أن نرى تعليقات من مجتمع مسلم بهذا الانحطاط... والله عيب أن تكون أقل من خصمك بالأخلاق ونحن أمة من قال إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق".

وكثيرا ما يلجأ أدرعي للاستشهاد بآيات القرآن وأحاديث نبي الإسلام في منشوراته، ما يثير استفزاز المسلمين الذين يهاجمونه دائمًا بلهجة حادة لا تخلو من الوعيد بزوال إسرائيل وانهيارها.