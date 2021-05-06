رئيس "الموساد" يبحث مع نظيره البحريني سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين

دبي - محمود عبدالرازق - وكان في استقبال كوهين في العاصمة المنامة، رئيس جهاز المخابرات الوطني، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس جهاز الأمن الاستراتيجي، الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل خليفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.

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وقد ناقش الجانبان خلال هذه الزيارة آفاق التنسيق والتعاون في سبل دعمها وتعزيزها، كما تباحثا حول أبرز المجالات الأمنية والمستجدات والتطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي ختام اللقاء، تمنى الجانبان بأن يسود التعايش بين شعوب المنطقة في كنف الأمن والاستقرار والتسامح المستدام بما يؤسس لمرحلة قادمة من السلام والتقدم والازدهار للجميع.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.