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بعد الملك سلمان... أردوغان يبحث مع أمير قطر "قضايا مهمة"

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير تميم من الرئيس أردوغان، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها".

كما بحث الجانبان أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، بحسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أجرى يوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع العاهل السعوديالملك سلمان بن عبد العزيز، بحثا فيه "العلاقات الثنائية بين البلدين".

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الشرق الأوسط.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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